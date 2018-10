Über den Stau schimpfen ist völlig Old School, die Zukunft sieht ganz anders aus.

In vielen Salzburgern reift wohl gerade die Erkenntnis, dass das mit der Verkehrspolitik in und um die Stadt in ihrem gegenwärtigen Leben wohl nichts mehr werden wird, obwohl - oder gerade weil - sich die Politik vor der Gemeinderatswahl wieder einmal exzessiv des Themas bemächtigt. Der Stau wird bleiben.