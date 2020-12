Nobelimmobilien zu Schnäppchenpreisen

Nicht nur im Seengebiet gibt es attraktive Angebote für ausländische Investoren.

Sehr geehrte Frau Milliardärin, Investorin oder Strohdame aus Rumänien! Da Ihre Identität nicht bekannt ist, weiß ich nicht, wie ich Sie betiteln soll, möchte Ihnen aber mitteilen, dass mich Ihre Investition in die Badehütte am Wolfgangsee und die Art, wie Sie damit die Platzhirsche mit heruntergeklappten Mundwinkeln stehen ließen, schwer beeindruckt hat. Wahrscheinlich ist so ein eindrucksvolles Gebäude 755.000 Euro wert, obwohl sich an den Salzburger Seen heutzutage schon Hinz und Kunz wertmindernd herumtreiben und einem ständig von zu Spottpreisen ...