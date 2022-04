Selbstgespräch mit uralter Zirbe

Was mir meine mit Abstand älteste Freundin neulich flüsterte.

(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='//connect.facebook.net/de_DE/all.js#xfbml=1&version=v3.2';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk')); Neulich bin ich wieder einmal bei der riesigen Zirbe auf der oberen Feichtn vorbeigekommen. Sie ist an die fünfzehn Meter hoch, hat an ihrem Fuß gut acht Meter Umfang, und wenn man Experten glauben darf, könnte sie schon weit über fünfhundert Jahre alt sein. Das hat Spuren hinterlassen. Ihr mächtiger Stamm ist unten völlig ausgehöhlt, sie ist aber mit kräftigen Wurzeln noch immer fest im Boden verankert. Ich stellte mich in ihren hohlen Stamm, wie ich es ...