Von den Großen und den Kleinen

Während die einen fleißig weiterbetonieren, kühlt man sich an den anderen das Mütchen.

In meiner Studentenzeit in Salzburg wohnte ich zwei Jahre lang in einem Kellerzimmer in der Josefiau. Mein "Bunker" war klein und finster, aber dafür wenigstens feucht, trotzdem habe ich ihn geliebt, weil man dort noch um vier Uhr früh Gitarre über Verstärker spielen konnte. Am Tag war es dort hingegen nicht unbedingt heimelig, deshalb war ich oft im angrenzenden Auwald unterwegs. Schon damals hatten sich Kinder und Jugendliche zwischen den Bäumen Wege mit Schanzen und Hindernissen für ihre Fahrräder gebaut ...