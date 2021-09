Von Preis und Wertschätzung

Die gegenwärtige Situation erfordert eine neue Sicht auf systemrelevante Berufe.

Der Personalmangel in Schlüsselbereichen wie Pflege, Kinderbetreuung und in vielen unverzichtbaren Handwerksberufen nimmt ständig zu. Wir sind oft von ausländischen Arbeitskräften - meistens aus Osteuropa - abhängig, die aber nicht mehr so leicht zu bekommen sind wie früher. In der Pflege will man deshalb jetzt vermehrt Personal in Asien rekrutieren, was aber keine dauerhafte Lösung sein kann. Aber warum wollen immer weniger Österreicherinnen und Österreicher in diesen Bereichen arbeiten?

Neben physischen und psychischen Belastungen werden immer auch Bezahlung ...