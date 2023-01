Wem nützt die Schwarzmalerei?

Immer nur das Schlechteste anzunehmen erschwert die Problembewältigung.

Der Jahresbeginn ist immer die Zeit der Vorausschau. Wir Österreicher sind ohnehin nicht die Weltmeister in der Disziplin optimistische Weltsicht, was aber in den letzten Jahren in manchen Medien auflagesteigernd prognostiziert und folglich in den alles durchdringenden sozialen Netzwerken zu schwarzmalerischen Jahrhundertszenarien aufgeblasen wurde, hätte jedem Hollywood-Horrorschocker mit Endzeitszenario als Vorlage dienen können.

Mitmenschen, die man zum Teil schon seit Jahrzehnten kennt und denen man am Recyclinghof mit einem ortsüblichen "Griaß di" begegnet, teilten im stillen Kämmerlein plötzlich Szenarien, ...