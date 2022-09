Winnetou II - Hinterhalt im Cyber Canyon

Warum exklusive Meinungen von Kleingruppen einen großen Widerhall auslösen.

Selten wurde ich so oft auf eine Glosse angesprochen wie auf meinen kleinen Ausflug in die Empörungs-Prärie vergangene Woche. Viele wunderten sich, wieso gerade Winnetou, der von Karl May als edler Mensch gezeichnet wird, "abgecancelt" wurde und nicht die unzähligen amerikanischen Western, in denen die Indianer durchwegs als kulturlose, blutrünstige Halbaffen dargestellt werden, deren einziger Lebenszweck zu sein scheint, gottesfürchtige, weiße Siedler zu massakrieren.

Die Antwort ist: Weil man in diesem Fall auf den Vorwurf reagiert hat.

