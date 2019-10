Die Koalitionsgespräche sind eine Fahrt ins Blaue - nicht nur, weil man angeblich nicht weiß, wo es hingeht. Am Ende droht ein blaues Wunder.

Schon schräg, dass die Jungen und die Grünen ausgerechnet den blauenPlaneten retten wollen, während die Blauenalles tun, ihre eigene blaue Welt zu zerstören. Blau sein (to be blue), heißt im Englischen so viel wie traurig sein, im Deutschen bedeutet blau ...