Alles, was Sie (nicht Van der, sondern) vom Bellen wissen wollten

Und warum sich der Bundespräsident die Frage "Should I stay or should I go?" seit Jahren mehrmals täglich stellte und sich (fast) stets fürs Gehen entschied.

Weil es sonst grad nichts Neues gibt: Das Bellen ist die häufigste Lautäußerung des besten Freunds des Menschen. Ganz grob gibt es laut Kynologen sechs Varianten des Bellens: Das affektive Bellen bei Nervosität oder Aufregung. Das affektive Bellen bei Angst. Das Aufmerksamkeitsbellen. Das Frustrationsbellen. Das Abwehr- oder Verteidigungsbellen. Das Bellen auf Befehl. Was das jeweilige Bellen bedeutet, kann vom erfahrenen Hundehalter gut eingeschätzt werden. Antrittsbellen, auf das ganz Österreich wartet, gibt es aus kynologischer Sicht nicht. Antrittsbellen auf Befehl schon ...