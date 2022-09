Auch verkehrt rum lesbar: Die einzige Debatte aller sieben Bewerber

Na endlich! Alle Hofburgkandidaten in einer Diskussion vereint. Warum das so lange gedauert hat? Palindrom wurde auch nicht an einem Tag erbaut.

Heini Staudinger: Ist GEA eigentlich ein Palindrom?Marco Pogo: Nein, umgekehrt wird ein Schuh draus: GEA - AEG.Staudinger: AHA! Und wenn man KRONE DER SCHÖPFUNG in SCHÖPFUNG DER KRONE umdreht, ist des a a Palindrom?Tassilo Wallentin: Nein, aber ich bin jedenfalls beides!Staudinger: Und wer warat dann rein aus Palindrom-Sicht der optimale Bundespräsident?Alexander Van der Bellen: RENNER.Staudinger: Was ist eigentlich so euer Wahlkampfmotto? Meins is: EINE GÜLDNE GUTE TUGEND: LÜGE NIE!Walter Rosenkranz: NEUER DIENST MAG AMTSNEID REUEN.Michael Brunner: Impfen bringt ANDERE DNA.Wallentin: ...