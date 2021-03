Aufstiegsszenario

Ganz Österreich fragt sich, wie es mit Sebastian Kurz nach dem schwierigen Jahr weitergeht. Aber keine Angst, der Mann hat Pläne.

Kurz: Nur noch 160 Mal schlafen, dann hab ich's geschafft.Kogler: Noch 160 Mal schlafen - des kömma uns net leisten. Wir haben in der Coronakrise eh schon viel zu viel verschlafen.Kurz: Ich hab nichts verschlafen - mir hat immer nur keiner was gesagt!Kogler: Aua - mit dem Schmäh kommst du nie durch.Kurz: Auer - genau. Und damit bin ich durchgekommen.Kogler: Also was ist jetzt in 160 Tagen?Kurz: Da treff ich die Merkel. Ich hab am Donnerstag in Berlin um einen ...