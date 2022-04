Das Polaschek-Syndrom

Wenn das so weitergeht, werden die - bis in ebendiese motivierten - (Haar-)Spitzen der Republik künftig alle morgens viel länger im Bad brauchen.

require(['lib/score', 'lib/swiper'], function(score, Swiper) { var oewaPath = "RedCont/Politik/PolitikInland"; var oewaCategory = oewaPath; var oewaFrabo = "in"; if (screen.width < 768) { oewaCategory = oewaCategory + "/moewa/"; oewaFrabo = "mo"; } var mySwiper = new Swiper('#slider-62473bef9a67d', { lazy: { loadPrevNext: false, preloaderClass: 'lazy-spinner', }, preloadImages: false, navigation: { nextEl: '.swiper-button-next', prevEl: '.swiper-button-prev', }, keyboard: { enabled: true, onlyInViewport: false, }, autoHeight: false, pagination: { el: '.slider-pagination', type: 'fraction', }, virtual: { slides: [ '