Dominic versus Dominik im topaktuellen Vergleichsmatch

Der große Vergleichskampf unserer hoffnungsvollen Jugend geht weiter. Auf mehrfachen Leserwunsch nun das naheliegende Double-Dominick-Duell.

Schlagende Verbindung: Nepp: Burschenschaft Aldania. Thiem: Association of Tennisprofessionals (ATP). 15:0 für ThiemHäufigstes Namensmissverständnis im englischsprachigen Ausland: Thiem: Mannschaft (Team). Nepp: Nickerchen (Nap). 30:0 f. ThiemWas fällt Ihnen beim Namen Kiki Mladenovic ein? Thiem: Langjährige Beziehung. Nepp: Sofortige Abschiebung. 40:0 für Thiem Endgültig am Sand: Thiem: Seit 28. 9. in Paris Nepp: Ab 11. 10. in Wien. Spiel Thiem. 1:0.Schläger: Thiem: Babolat Pure Strike. Nepp: Rostiger Korbschläger mit Blutspritzern. 15:0Strahlkraft: Thiem: Doch deutlich weniger als Federer oder Nadal. Nepp: Null. ...