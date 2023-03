Rendi-Bashing ist und bleibt die burgenländische Trendsportart des Jahres. Für die Partei wird's - frei nach Rainhard Fendrich - schön langsam zur Tortur.

Mutterseelnallanich sitzt er da bis 20 Uhr

und schaut der Rendi zua.

Denn "Bobo-Frau'n" an Stolperstein hinhau'n,

des stärkt sein unterdrücktes Selbstvertrau'n.

Die Parteifarb' ist schon länger "bluadich rot",

per "Freundschaft" wird aus Tugend eine Not.

Und geht die Rendi endlich in die Knia,

greift er zufrieden zu sein Bier.



Es lebe der SPÖ-Tort,

Dosko war Minister einst für Sport.

Hatte als Polizeichef auch mehr Schwung,

er ist beleibt und nicht mehr jung.

Doch wird die Rendi arg ...