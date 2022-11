Haftungsfragen - nicht nur für Querdenker

Alles, was Sie schon immer über Haftungen wissen wollten. - Und das nicht nur, weil derzeit überall mit Haftkleber applizierte Klimaschützer picken.

Wer haftet? Derzeit in erster Linie die Klimaprotestierer - und zwar an Bildern, Zebrastreifen, Sportwagen oder Ringstraßen.Was ist ein Haftprüfungsverfahren? Umständliche Prozedur, bei der Polizisten versuchen, Demonstranten leicht anzuheben, um festzustellen, ob sie tatsächlich auf der Straße angeklebt sind oder nur so tun.Sind Demonstranten, die sich verzweifelt an der Straße festhalten oder festpicken, juristisch betrachtet Straßenhalter? Ja, woher sollte auch sonst der klebrige Begriff der Straßenhalter-Haftung kommen?Was ist der "Haftraum"? Im Klimaschützerjargon der Raum im Museum mit den allerteuersten Bildern.Was ...