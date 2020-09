In der Ibizaria, da samma daham

HC Strache wollte immer dazugehören: zur Schickeria, zur Regierung oder wenigstens als letztes Ausgedinge zum Wiener Landtag - mal sehen!

Strache hat es vom Niemand aus der Keinergasse im 3. Wiener Gemeindebezirk zum Vizekanzler und in die blaue Schickeria geschafft und jetzt wieder zurück ins Schickeria-Niemandsland der Keinergasse im 3. Bezirk. Nun rappt er frei nach Rainhard Fendrich nicht den "Tango Korrupti" sondern "In der Schickeria" .



Haltlos tief die Sager

schwabblig die Figur

Weil das Maskuline drängt si bei mir vur

HC is immer locker

z' dick und halb galant

Unwahrscheinlich g'hässig

Rasend larmoyant.

Und die Staatsanwälte ...