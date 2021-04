Kleines Abc der Pandemie für gemäßigte Querdenker

Alles, was Sie schon immer über die Inhaltsstoffe von Aerosolen und den ersten weltbekannten Mund- Nasen-Schutz-Träger wissen wollten.

Aerosole: Kunstwort, das Luft (aer), Licht (sole) und Liebe (eros) zu einem sehr unnötigen Infektionsschwebeteilchen zusammenpappt.Babyelefanten: In Coronazeiten höchst gefährdete Spezies, da sie als Abstandshalter schon per Definition nie Abstand zu potenziellen Infektionsträgern einhalten können - und auch erst ganz am Schluss geimpft werden.C-Wort: Vielleicht verschwindet es ja, wenn wir es einfach nicht mehr schreiben.Distanzunterricht: Dis- als verneinend vorangestelltes Wortbildungselement (vgl. Dis-Harmonie) leitet diese Sprachneuprägung für nicht stattfindenden Unterricht an Tanzschulen ein.Epidemüdigkeit: Wort des Jahres 2020 & 2021.Flattening the Curve: ...