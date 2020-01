Das 1-2-3-Öffi-TV-Ticket für Türkis-Grün. Die Grünen kriegen ORF 1. Die ÖVP schnappt sich ORF 2. Alle Programmreform-Details.

ORF 17.00 Oh Shrek, I am back! Kinderprogramm. In der grünen Shrek-Titelrolle Werner K.8.30 Leo on Tour Live TV-Reportage: Leonore Gewessler radelt zum in drei Wochen stattfindenden EU-Gipfel nach Brüssel.9.00 1, 2 oder 3Öffi-Ticket-Quiz für alle, die das Leben in ...