Neues vom SPOE-Nahtod-Zirkel

Eine hoffnungsvolle Oster-Weiterung der SPÖ geht sich vorübergehend von den Mitgliederzahlen her aus. Darüber hinaus zeichnet sich weiter nur eine schnöde Ost-Erweiterung ab.

Eigentlich müsste jetzt das eher unspektakuläre SPÖ-Urgestein Peter Kostelka SPÖ-Chef werden, dann wären bei anagrammatischer Buchstabendurchschüttelung Rote Spektakel garantiert. Aber die gibt es auch ohne ihn.

Es sind leider aktuell gar nicht so wenige in der SPÖ, die der Tropenmedizinerin Pamela Rendi-Wagner ein herzlich anagrammatisches Dr. Malaria, penne weg! wünschen. Pamela Rendi allein ergibt bei fachgerechter Buchstabendurchschüttelung übrigens ein finales April am Ende. Abrupte Obmann-Enden sind in der Partei nichts Neues. Obmann interrupt heißt es in der SPÖ ...