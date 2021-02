Only Good News is Good News

Medien neigen dazu, nur Negatives als Nachricht gelten zu lassen. Zum Coronajubiläum also einmal nur positive Meldungen:

Beim Glücksspiel kommt es in Österreich ganz offensichtlich nicht nur auf den Zufall an, sondern irgendwie auch sehr stark aufs Geschick.2021 ist das erste Jahr, in dem es schon fünf Tage vor dem Valentinstag österreichweit ausschließlich um Blümel gegangen ist.Heinz Faßmann muss sich (aufgrund seiner brillanten Dissertation) nicht vor Aufdeckungen durch Plagiatsforscher fürchten. Das Stabilisierende für die Regierung: Auch Köstinger, Kurz und Anschober müssen sich nicht vor Plagiatsforschern fürchten.FPÖ-Chef Norbert Hofer hat eine neue schicke Frisur: Er hat seine charakteristische ...