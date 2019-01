Was Sie sonst noch (nie) über Steuern wissen wollten

Steuervermeidung wird immer schwieriger und funktioniert leider nicht einmal in dieser Kolumne.

Abgabenquote: Die Steuergebirgsnation Österreich hat die sechsthöchste der Welt - aber nicht einmal den 5000-höchsten Berg.

Bestechungsgelder: Waren zur Auftragsgewinnung im Ausland bis vor Kurzem offiziell als betriebliche Aufwendungen absetzbar.

Charisma: Hat mancher Finanzminister - mancher auch wieder nicht.

Dreizehntes/Vierzehntes: Relikt, das sich wie Neutralität, Lipizzaner und Mozartkugeln hält.

Entlastung: Was die Klientel als Gegenleistung für Stimme bzw. Parteispende bekommt.

Familienbonus Plus: Selbstfinanzierende Steuererleichterung für elterngeführte Kleinbetriebe zur Produktion von Steuerzahlern.

Gegendfinanzierung: Sehr entgegenkommende Steuerpauschalierung für Bauern, die dafür täglich die Landschaft pflegen müssen

Haarpuderaufschlag: Wurde seit 1720 in Niederösterreich durch das Haarpuderaufschlagsamt eingehoben, 1785 in eine Stempelgebühr umgewandelt und vor Erwin Pröll eingestellt.

Indirekte Steuern: Auch diese wirken sich blöderweise direkt im Geldbörsl aus.

Jahresvignette: Keine Steuer, sondern Gebühr.

KöSt: Weltweit einzige Steuer, die nach einem Regierungsmitglied (KöStinger) benannt ist.

Liebhaberei: Das geht das Finanzamt aber jetzt wirklich nichts an!

Mineralölsteuer: Eher flapsiger motorjournalistischer Fachbegriff für das Lenkrad in mit fossilen Brennstoffen betriebenen Fahrzeugen.

Nettoeinkommen: Provision, die einem Löger und Fuchs für gezahlte Steuern zugestehen.

Ökosteuern: Brauch ma net!

Parteisteuer: Mandatsmietunzucht mit Abhängigen.

Quellensteuern: Gab es schon lang vor einer Privatisierung der Wasserversorgung.

Reich: Ist nach einer alten Steuerprüfer-Faustregel, wer seine Steuern zahlen kann, ohne dafür Kredite aufzunehmen.

Senkung der Abgabenquote unter 40%: Staatsziel gewordener Wahlkampfslogan der Regierung, interessanterweise aber auch: Titel der nie beendeten Dissertation des Hauptangeklagten im Buwog-Prozess.

Türkisgeld: Hieß angeblich einst Schwarzgeld.

Usurpation: Beliebter, weil im Allgemeinen nicht steuerpflichtiger Grundbesitzerwerb.

Vespasian: Führte im alten Rom die Latrinensteuer ein. Seitdem weiß jeder Finanzminister, dass Steuer-Geld nicht stinkt.

Werbungskosten: Werden nun erhöht - nicht nur für Arbeitnehmer, sondern via Digitalsteuer auch für Google- und Facebook-Werbung.

X für ein U vormachen: Klassisch-politische Kommunikationsmethode zur Anhebung des angeblichen Volumens von Steuerreformen.

Yanis Varoufakis: Pop-Star-Finanzminister - eh wie KHG - aber anders.

Zuzugsbegünstigung: Personifizierter Steueroasenbescheid für die, die es nicht brauchen.