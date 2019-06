Österreich hatte noch nie so viele Minister wie 2019. Damit hat zumindest jeder Wiener bald seinen eigenen Grätzelminister - oder auch gleich zwei.

2019 wird nicht nur als Drei- oder Vier-Kanzler-Jahr in die Geschichte der politischen Irrungen und Wirrungen eingehen. Es könnte, wenn die Dinge weiter so laufen, als Jahr der 44 Minister (14 alte, plus vier sehr vorübergehende, plus zwölf Expertokraten, plus ...