Zäuneklappern gehört zum Politgeschäft

Warum Nehammers Zaun- Plan wohl eher nicht zum Friedensnobelpreis und Schüssels einstiger Angelobungstunnel nicht nur in eine Richtung führt.

Weil er sich mit seinem Zaun um ganz Europa (Plan A) in Brüssel nicht durchsetzen konnte, will Karl Nehammer nun den schützenden Zaun doch nur an der stark bedrängten Heimatfront errichten (Plan G) - und zwar, wie aus für gewöhnlich gut verbarrikadierten Kreisen ver(zaun)lattete, direkt an der immer stärker verhärtenden Grenze zum grünen Koalitionspartner. Im Hintergrund steht gestiegene Nervosität in der ÖVP, seit von den verzweifelten Bemühungen von Maria Rauch-Kallat und Alexander Schallenberg, die Koalition mit den Grünen - wie ...