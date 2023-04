Gegen den Wetterblues ankämpfen: Zehn Tipps der SN-Redaktion

Gnadenlose Konfrontation ist eigentlich nicht meine Art. Doch wenn ich schon auf den wenigen Metern zum Auto pitschnass werde, hilft nur noch der Gegenanschlag. Spotify ist mein Komplize. Die Playlist heißt "Italo Classics" und glauben Sie mir: Es ist unmöglich, mit ihr nicht in Urlaubsstimmung zu kommen. Die Klassiker von Toto Cutugno und Umberto Tozzi dröhnen aus den Autolautsprechern und ich gröle mit. Und manchmal, wenn ich auf dem Heimweg vom Büro Richtung Süden fahre, male ich mir aus, was passiert, wenn ich einfach noch ein paar Hundert Kilometer länger auf der Tauernautobahn bleibe... Katharina Maier

Trübt das graue Wetter die Stimmung, so kann es helfen, die Schnappschüsse vergangener Urlaube anzuschauen. In Gedanken reist man zurück an malerische, sonnige Urlaubsorte am Meer. Der Sand zwischen den Zehen, der Geruch von Meersalz in der Nase, das Rauschen der Wellen in den Ohren, ein kühler Drink bei Sonnenuntergang. Der Sommer naht, der nächste Urlaub ist vielleicht schon gebucht, die Vorfreude auf Meer steigt. Mit diesen Aussichten übersteht man auch noch die (hoffentlich) letzten nass-kalten Tage. Hannah Mauracher

9. Mit dem Kind ins Museum gehen

Der Regen scheint aktuell gar nicht mehr enden zu wollen. Besonders ärgerlich ist das natürlich am Wochenende. Glücklicherweise gibt es in Salzburg genug Möglichkeiten, mit Kindern auch bei schlechtem Wetter etwas außerhalb der eigenen vier Wände zu unternehmen. So sind wir in letzter Zeit Dauergäste im Spielzeug Museum und auch die Jahreskarte für das Haus der Natur wird sich wohl auszahlen. Solange der kleine Mann seinen Spaß hat, sind auch Mama und Papa glücklich - da kann es draußen noch so schütten. Berker Özbicerler

10. Die Machtlosigkeit genießen

Ob es nach dem täglichen Aufstehen beim Blick aus dem Fenster regnet, schneit oder die Sonne scheint, hat keine negative Auswirkung auf meinen Gemütszustand. Es gibt genug andere Dinge, die schlechte Laune hervorrufen können und gegen die man aktiv etwas unternehmen kann. Das Wetter gehört - Gott sei Dank - nicht dazu. Und das ist auch gut so. Ist es nicht schön, dass es in einer hochdigitalisierten Welt noch ganz simple Dinge gibt, auf die wir keinerlei Einfluss nehmen können? Michael Switil