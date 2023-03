Gratis und umsonst

Mit der Sonne ist es im Moment so ein Problem. Sie versteckt sich hinter den Wolken und so richtig wärmend sind ihre Strahlen auch noch nicht. Aber eins ist sie doch. Gratis. Steht auf Wahlplakaten. Im Gegensatz zum Öl jedenfalls, das teuer ist. Wenn man es kauft zumindest, denn solange man das nicht tut, kostet es ja auch nichts. Aber wenn man es hernimmt, dann ist es das nicht gut für die Umwelt und auch nicht billig, das zumindest ist sicher. Aber das mit der Gratis-Sonne ist auch ein Problem. Denn so ganz stimmt das ebenfalls nicht. Zumindest wenn man seinem Elektriker glaubt. 33.000 Euro steht auf dem Angebot für eine PV-Anlage. 33.000 Euro also um die Sonne in elektrische Energie umzuwandeln und zu speichern. Gratis ist hier also vorerst einmal gar nichts, aber umsonst. Zumindest der Vergleich zwischen der Gratis-Sonne und dem teuren Öl. 0 ist eben ungleich 33.000. Gemma Mathematik lernen.