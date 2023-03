Best of acht Stunden Deutsche Bahn

Fünf Sitzplätze für eine Zugfahrt von Salzburg nach Hamburg hatten wir gebucht. Gratis dazu gab's Spannung, Sprints und gefrorenes Bier.

Nach Hamburg wollen wir. Jetzt sitzen wir im Zug mit Blick auf den Bahnhof Übersee. Seit 30 Minuten - ein ausrangierter Kaugummiautomat, die Rückseite eines gelbgetünchten Bahnhofshäuschens und Hochspannung. 45 Minuten waren in München zum Umsteigen eingeplant. Während sie dahinschmelzen, fangen wir an zu schwitzen. "Wegen eines Stellwerkproblems kommen wir derzeit nicht voran", säuselt eine weibliche Stimme betont fröhlich per Lautsprecher. "Sie können gern aussteigen und sich die Beine vertreten." Fahren wollen wir! Und was ist überhaupt ein Stellwerkproblem? Ein ...