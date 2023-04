Künstliche Intelligenz: Deshalb habe ich keine Angst

Die Plattform ChatGPT geriet massiv in die Kritik, Verbote werden diskutiert - ein Versuch, gegen die Angst vor "Terminator"-Horrorszenarien zu argumentieren.

Es besteht die österreichische Matura, schreibt PR-Texte für Agenturen und weckt bei vielen die Angst vor "Terminator"-Horrorszenarien, in denen etwas Fremdes die Kontrolle über die Menschheit erringt und Arbeitsplätze raubt. Die Rede ist von ChatGPT, die durch künstliche Intelligenz (KI) gesteuerte Chatplattform des kalifornischen Forschungslabors OpenAI.

In den vergangenen Wochen geriet die Plattform wiederholt massiv in die Kritik. Der Höhepunkt wurde erreicht, als selbst Entwickler und Wissenschafter den Stopp der weiteren Evolution von KI in einem offenen Brief ...