Warum die biblische Erzählung heute eine ganz neue Bedeutung hat.

Aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 1, Verse 28-36



Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazaret zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria.