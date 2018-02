Von Mitleid und Überforderung

Wer Jesus zu verklärt als "Sohn Gottes" sieht, wird von Markus eines Besseren belehrt.

Aus dem Evangelium nach Markus, Kapitel 1, Verse 40-45

In jener Zeit



40 kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe; er fiel vor ihm auf die Knie und sagte: Wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde.







41 Jesus hatte Mitleid mit ihm; er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will es - werde rein!



42 Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz, und der Mann war rein.



43 Jesus schickte ihn weg und schärfte ihm ein:



44 Nimm dich in Acht! Erzähl niemand etwas davon, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring das Reinigungsopfer dar, das Mose angeordnet hat. Das soll für sie ein Beweis meiner Gesetzestreue sein.



45 Der Mann aber ging weg und erzählte bei jeder Gelegenheit, was geschehen war; er verbreitete die ganze Geschichte, so dass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte; er hielt sich nur noch außerhalb der Städte an einsamen Orten auf. Dennoch kamen die Leute von überallher zu ihm.



Kein Wunder, dass dem geheilten Mann der Mund davon überging, wes das Herz voll war. Aussätzig zu sein hieß in der damaligen Zeit nichts anderes als: ausgesetzt sein. Wegen Ansteckungsgefahr von der Gesellschaft verstoßen, an den Rand gedrängt, abgespalten. Und dann das: Der Wunderheiler hat gewirkt.



Drei Dinge sind bemerkenswert. Zum einen ist es das Motiv, das Jesus zu der Heilung bewogen hat. "Jesus hatte Mitleid mit ihm". Das zeigt die ganze menschliche Dimension. Da brüstet sich keiner, dass er das "im Namen Gottes" selbstverständlich hinbringt. Es geht ausschließlich um ein Geschehen von Mensch zu Mensch.



Das zweite Verwunderliche ist: Der Evangelist Markus schildert hier, ohne mit der Wimper zu zucken, einen Jesus, der sich überfordert fühlt. Die Nachricht, "dass Blinde sehen und Lahme gehen", so wie es Johannes dem Täufer ins Gefängnis berichtet wurde, hat sich offenbar wie ein Lauffeuer verbreitet, angeheizt durch die Mundpropaganda der Geheilten.



Das Dritte ist eine Bemerkung, die sich Christen immer wieder bewusst machen sollten: Jesus war Jude und will absolut ein gottesfürchtiger und gesetzestreuer Jude sein. Er legt größten Wert darauf, dass der geheilte Aussätzige "sich den Priestern zeigt". Er soll sich, wie es vorgesehen ist, von der zuständigen Instanz das "Gesundheitspickerl" holen.



Womit sich der Kreis wieder zum Thema "der menschliche Jesus" schließt. Aus Gründen der Gesundheitsvorsorge war es damals unbedingt erforderlich, dass die Gesellschaft wusste, von wem eine Ansteckungsgefahr ausging und von wem nicht. Die Vorschrift diente also dem Wohl der Gemeinschaft. Daher ist Jesus auch ohne Wenn und Aber dafür, dass sie eingehalten wird. Ganz im Unterschied etwa zur Sabbatruhe. Diese sieht Jesus anlassbezogen, was ihm einen schlechten Ruf bei den religiösen Obrigkeiten eingebracht hat.



Was Jesus besser beherrscht hat, als es seine Kirche in 2000 Jahren vermocht hat, ist dieses: Er unterscheidet genau, ob eine Vorschrift den Menschen dient oder ob es nur darum geht, den Buchstaben des Gesetzes zu erfüllen. Im ersten Fall sagt Jesus ganz klar: Tu, was das Gesetz vorschreibt, zeig dich den Priestern. Im zweiten Fall prüft er den Buchstaben des Gesetzes an der Realität und sagt: Ja, es ist vorgeschrieben und richtig, den Sabbat zu heiligen, wie es dem Menschen guttut, wenn er ein Mal in der Woche der Mühsal der Arbeit entkommt. Das heißt aber nicht, dass ein kleiner Bauer nicht seinen Ochsen herausholen darf, wenn dieser genau an einem Sabbat in die Grube fällt.



Auf heutige kirchenpolitische Fragen umgelegt würde diese Haltung z. B. heißen: Ja, der Zölibat hat als Zeichen dafür, dass ein Mensch sich ganz in den Dienst Gottes und seiner Mitmenschen stellen will, durchaus seinen Wert. Das heißt aber nicht, dass er auch dann noch Gesetz sein muss, wenn mehr und mehr Gemeinden deshalb keinen Priester mehr vor Ort haben. Oder: Ja, es ist wichtig, dass die Kirche das Bewusstsein für den hohen Wert der Ehe aufrecht hält, in der Mann und Frau sich auf Dauer verbunden fühlen - nicht zuletzt deshalb, weil junge Menschen immer wieder in Umfragen sagen, dass sie sich genau das wünschen. Das heißt aber nicht, dass diejenigen, die aus guten Gründen und um noch größeren Schaden voneinander abzuwenden, auseinandergegangen sind, auf ewig mit dem Ausschluss von den Sakramenten bestraft werden dürfen.