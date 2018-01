Wenn Reden und Tun eins sind

Wer nichts zu verbergen hat, kann sehr gut mit dem Jesus-Prinzip "Kommt und seht!" leben.

Aus dem Evangelium nach Johannes, Kapitel 1, Verse 35 bis 42



In jener Zeit



35 stand Johannes am Jordan, wo er taufte, und zwei seiner Jünger standen bei ihm.



36 Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: Seht, das Lamm Gottes!



37 Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus.



38 Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, fragte er sie: Was wollt ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi - das heißt übersetzt: Meister -, wo wohnst du?



39 Er antwortete: Kommt und seht! Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm; es war um die zehnte Stunde.



40 Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren.



41 Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Messias heißt übersetzt: der Gesalbte - Christus.



42 Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Kephas bedeutet: Fels - Petrus.





"Kommt und seht!" Es gibt kein besseres "Tool", jemanden von der eigenen Person oder der eigenen Sache zu überzeugen, als ihn oder sie daran teilhaben zu lassen. In Kapitel 13 wird es dazu im Johannes-Evangelium heißen: "Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt."