1. Jänner, Vormittag. Wenn die Stadt noch in Katerstimmung dahinsiecht. Dann waren sie schon da. Was sie geleistet haben, ist nur zu erahnen. Und was zu erdulden, ebenfalls. Zurück bleiben feuchte Flecken in Pizzagröße, schwarze Stellen im Asphalt, klebrige Rückstände ...