So gruß- wie anstandslos

Nein, in der Früh möchte man im Pendlerzug keinen Smalltalk aufgezwungen bekommen. Es schaut sowieso jeder lieber auf sein Handy und setzt vorbeugend einen müde-grantigen Blick auf, als die Menschen rundherum wahrzunehmen. Oder gar zu grüßen! Dabei wäre es mehr als angebracht, zumindest ein "Guten Morgen" zu murmeln, wenn sich jemand mit Sack und Pack neben einen in den Sitz fallen lässt. Aber nein, die Landnahme in den Zügen passiert überwiegend grußlos. Wer denkt, dass das ein Problem der pubertierenden Teenager ist, irrt. Geschäftsfrauen in Kamelhaarmänteln können ebenso wenig grüßen wie Pensionisten mit Einkaufskörben. Mit denen besetzen sie gern die Sitze neben sich. Es könnte ja jemand kommen, der grüßt. Bewahre!