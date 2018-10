Taxifahrt der anderen Art

Spitze Feder SN

Taxifahren ist gewöhnlich schön, bequem wird man in einer Limousine ans Ziel chauffiert. Ungemütlich wird es, wenn der gesamte Fußraum eines Taxis feinsäuberlich mit Pappkarton ausgelegt ist. Man denkt an so arme Hamster, die in einer Schuhschachtel zum Tierarzt transportiert werden. Aber selbst den Tieren wird Stroh untergelegt. Man sinniert. Unruhig. Ist die Karosserie durchgerostet? Man versucht, Positives zu sehen: Ist ja tatsächlich irgendwie eine Umzugsfahrt, wenn man nach einem Jahr Auszeit erstmals vom Bahnhof in die Redaktion reist. Auf der Salzachbrücke wagt man endlich zu fragen: "Entschuldigung! Warum ist der Boden voll mit Kartons?" "Wissen Sie, wie oft es in Salzburg regnet? Und die Fahrgäste machen so viel Schmutz."