Verputzen statt vernichten

Gebückt huschen sie durch die Wälder, in den Händen halten sie Messer und Korb: Schwammerlsucher sind unterwegs. Mit ihnen kommen auch die Polizeimeldungen über allzu eifrige Sammler.

Erlaubt sind nämlich nur zwei

Kilogramm pro Kopf und Tag. Doch immer wieder nehmen

Beamte Leuten ihre Beute - meist Steinpilze und Eierschwammerl - ab. Der Umgang mit den sichergestellten Schmankerln variiert dann aber leider recht stark. Im Tiroler Schmirntal wurden italienischen "Sammlern" 55 Kilogramm Steinpilze abgenommen. Freuen durfte sich das Seniorenheim, denn dessen Küche bekam die Beute als Spende. In Kärnten wurden am Donnerstag 28 Kilo Schwammerl abgenommen - und vernichtet. Verputzen wäre besser gewesen.