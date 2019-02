Der Blick auf den Spitzensport hat sich in den letzten Jahren getrübt. Die wahren Werte sind dadurch in den Hintergrund geraten. Was bleibt ist die Hoffnung auf magische Momente. Vielleicht schon in Seefeld 2019?

Es ist ein offenes Geheimnis, dass unsere heutige Hochleistungsgesellschaft auch von der Welt des Spitzensports beeinflusst wird. Der Grundsatz unseres gesellschaftlichen Systems "Mehr ist mehr!" soll dadurch am Leben erhalten werden, stets noch gesteigert und am besten nicht hinterfragt werden. Mehr Geld, mehr Macht, mehr Besitz, mehr Leistung, mehr Erfolg, mehr Aufmerksamkeit. Hauptsache: mehr.

Die Frage "Wie viel ist genug?" wird viel zu selten gestellt.