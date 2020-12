2021: Mehr Mut mit Wermut

Teufelsküche SN

Heute ist wohl der einzige Tag des Jahres, an dem uns niemand schief anschaut, wenn wir uns ein bisserl berauschen. Deshalb hat auch Ihre Seelenküche für Silvester ein besonderes Rezept parat. Es stammt von der bekannten Köchin Johanna Maier.Sie verrät uns, wie man das aktuelle Modegetränk "Wermut" daheim ansetzen kann. Der Name bezieht sich auf die Pflanze, die die Basis bildet. Seit der Antike gilt sie als Heilpflanze. Aber spätestens um 1900 geriet sie in Verruf. Es hieß, sie würde ...