Der Adelscode im Hochwald

Teufelsküche SN

So, so! Ernst August, Prinz von Hannover, darf künftig keine Waffe mehr tragen (siehe oben). Das dürfte ihn hart treffen. Schließlich besitzt er einen Jagdschein. Das erinnert uns an den kürzesten Witz der Welt. Der geht so: "Ein Jäger geht am Wirtshaus vorbei."

Für die Tiere im Wald dürfte dies dagegen eine vortreffliche Nachricht sein. Sie haben jetzt wieder mehr Ruhe vor dem skandalumwitterten Blaublüter, der von der Boulevardpresse schon mit allerhand Beinamen wie "Haugust" und "Pinkelprinz" bedacht ...