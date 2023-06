Wir haben vor lauter Glück irgendetwas vergessen

Das Glück liegt auch im Stau stets in der Wiese. Begleiten Sie uns heute zu den besten Dilettanten, bei denen wir je eingekehrt sind.

Wanderer, kommst du nach Cannes - dann nimm dir Zeit und fahre weiter bis Vallauris. Dort - also genau zwischen Cannes und Antibes - steht man mit ausgeglichenem Gemüt oft im Stau. Denn es gibt immer was zu sehen. Vor allem aber gibt es auch immer etwas zu riechen. Und am besten riecht es an der Adresse 1193 Chemin de St. Bernard. Dort befindet sich in einer Umgebung, die man eigentlich nur als Gewerbegebiet beschreiben kann, ein kleiner Garten. In ...