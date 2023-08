Sie können am Tag bis zu 20 Meter Tunnel graben, und das Material muss raus. Sind Maulwürfe nur furchtbar im Garten? Die Pflichtverteidigung.

Baumaterial raus, Frischluft rein: In voller Aktion schafft der Maulwurf zwei Hügel pro Stunde.

Im Sommer herrscht in vielen Gärten ein unerbittliches Duell. Die Kontrahenten: Mensch gegen Maulwurf. So manchem Rasenliebhaber treibt es beim Anblick eines Maulwurfshügels den Blutdruck mächtig in die Höhe. Wie schrieb schon Wilhelm Busch: "Des Gärtners Freudigkeit vergeht. Ein Maulwurf ...