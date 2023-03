Die Rückkehr des Rotschwänzchens

Vor wenigen Tagen habe ich es erstmals in diesem Jahr auf dem Dach des Nachbarhauses gesehen. Eine kleine Vogelzugkunde.

Mindestens so markant wie das rote Schwänzchen sind die wippenden Bewegungen damit.

Das Hausrotschwänzchen ist ein häufiger Vogel auf unseren Hausdächern, und wer seinen Blick für kleine Singvögel ein wenig trainieren möchte, erkennt ihn gut an einer typischen Verhaltensweise: dem ständigen Zucken und Vibrieren des roten Schwanzes. Das Federkleid der Männchen ist ansonsten überwiegend grau und schwarz mit einem kleinen, weißen Feld an den Flügeln. Sie sitzen gern auf Giebeln und Antennen und singen ein Lied, das aus drei Strophen besteht. Zuerst kommt ein gepresstes "Jir-tititi" und anschließend ein Laut, der so ...