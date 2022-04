Hunde sind Freunde. Und Schweine?

Kinder finden, alle Tiere sollten gleich gut behandelt werden. Doch diese Einstellung vergeht mit dem Erwachsenwerden.

Ein Wellensittich sitzt schlapp in seinem Käfig und frisst nichts mehr. Der erste Gedanke vieler Erwachsener: Muss ich mit dem wirklich zum Tierarzt? Für Kinder ist das selbstverständlich. Mehr noch: In einer Umfrage von Forschern der Universität Oxford gaben Kinder der Altersgruppe neun bis elf an, dass sogar Tiere auf Bauernhöfen grundsätzlich gleich gut behandelt werden müssten wie Hunde und sogar wie Menschen.

Aber das ändert sich im Lauf unseres Lebens dramatisch. Mit dem Erwachsenwerden, so die Studie, ...