Bei der Festspieleröffnung wurde appelliert, immer offene Ohren für andere zu haben. Aber droht dann nicht der fiese Ohrenschliefer? Die Pflichtverteidigung.

Da liegt man an einem warmen Sommertag lesend oder träumend in der Wiese, schon lauert das Böse in Form eines etwa 1,5 Zentimeter langen Insekts. Der omnipräsente Ohrenschliefer hat es darauf abgesehen, in den menschlichen Gehörgang zu krabbeln und dann ...