Schwimmkurs für den Hund

Trotz Temperaturen über 30 Grad hält Ihr Hund höchstens seine Pfoten ins Wasser? Nicht jeder ist eine Wasserratte. Tipps fürs erste Bad.

Labradorhündin Luna ist ein Paradebeispiel für eine Wasserratte unter den Hunden. Wirft ihr Herrl ein Stöckchen, springt sie mit Anlauf in den See, paddelt mit allen vier Pfoten in Richtung Zielobjekt, bringt es an Land und kann es gar nicht erwarten, bis sie erneut durchstarten darf.

Dafür musste Lunas Herrl nie etwas machen, denn dem Labrador ist die Liebe zum Wasser in die Wiege gelegt. Sie wurden einst gezüchtet, um bei der Entenjagd die geschossenen Tiere zu apportieren, ...