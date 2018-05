Der gute Wolf, der böse Wolf und die Vernunft

Schießen oder schützen? Darauf verengt sich die Diskussion um die Rückkehr des Raubtiers. Dabei gibt es einen dritten Weg - den der Vernunft.

Kaum ein Thema regt in Salzburg derzeit so viele Menschen so auf wie der Wolf. Für die einen ist er eine tödliche Gefahr für Mensch und Tier, die mit einem Jagdgewehr zu bekämpfen ist. Für die anderen ist er ein willkommener Gast aus unverfälschter Natur, der unbedingt zu schützen ist. Stimmen, die sich sowohl gegen die Dämonisierung wie auch gegen die Idealisierung wenden, haben es schwer in dieser Polarisierung.