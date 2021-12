Als in Rom Köche verschwanden

War alles schon einmal da SN

Was in die Wurst kommt, ist nicht wurscht Liest man von Gammelfleisch-Skandalen, überlegt man doch, zum Vegetarier zu werden. Dabei muss es nicht unbedingt verdorbenes Fleisch sein, das verarbeitet wurde und einem gehörig auf den Magen schlägt. Im barocken Rom waren Würste aus der umbrischen Stadt Norcia besonders beliebt. Zwei aus eben diesem Norcia stammende Schlachter produzierten in Rom - darüber waren sich Feinschmecker einig - die besten Würste; ihr Rezept verrieten sie nicht. Nur besondere Kunden führten sie in ...