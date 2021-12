Kann Appeasement Krieg verhindern?

War alles schon einmal da SN

Vom diplomatischen Umgang mit aggressiven Diktatoren Die Frage ist aktuell: "Wie sollten Demokratien auf eine Bedrohung ihrer Sicherheit durch ein brutales, amoralisches Regime reagieren?" Benjamin Carter Hett widmet sich dem Vorabend des Zweiten Weltkriegs; über Adolf Hitlers (1889-1945) Expansionspläne war man seitens der Großmächte durch Spione informiert. Was tun? England setzte auf Appeasement und hoffte, so den Krieg zu verhindern. Edward Wood, 1. Earl of Halifax (1881-1959) besuchte Hitler am Berghof in Berchtesgaden; die Begegnung verlief teils kurios und man ...