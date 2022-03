Aus den Anfängen der Charité

War alles schon einmal da SN

Schokolade für das Pferd, Gift für die Schneiderin. Eine deutsche Fernsehserie spielt in der Berliner Charité und setzt mit der Handlung am Ende des 19. Jahrhunderts ein. Dabei liefern auch die Jahre davor, wie Gerhard Jaeckel ausführt, spannenden Stoff. Angesichts der damals grassierenden Pest ordnete der preußische König Friedrich I. (1657-1713) 1709 an, Lazaretthäuser außerhalb der Städte zu errichten. Er ließ im Nordwesten Berlins am nördlichen Spreeufer ein Pesthaus bauen, das für damalige Begriffe - zwei Etagen hoch und aus ...