Nero ohne Gummistiefel

War alles schon einmal da SN

Was Kaiser und Kanzler in Krisenzeiten (nicht) tun sollten. In Naturkatastrophen wie bei Hochwasser treten Spitzenpolitiker gern in Gummistiefeln vor die Kamera: Das bringt Pluspunkte bei der Wählerschaft. Was Sympathien kostet: In Zeiten einer Pandemie mit hohen Todeszahlen Partys feiern. Da reichen schon Gerüchte, um einen Herrscher gewaltig ins Straucheln zu bringen. Das musste Kaiser Nero (37-68 n. Chr.) erleben, ein Playboy mit Hang zu exzentrischen Auftritten als Sänger und Schauspieler und trotzdem (oder deshalb?) "der ausgesprochene Liebling Roms" (Barrett). ...