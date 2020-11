"Bierrevolution" in München

War alles schon einmal da SN

Das Volk kann Fürsten das Fürchten lehren



In Wien trat zuletzt die "Bierpartei" an und so mancher fragt sich, was Bier mit Politik zu tun haben soll. Viel, würde der bayerische König Ludwig I. (1786-1868) darauf antworten. Auf Steuererhöhungen und Teuerungen reagierte das Volk auch damals schon empfindlich; spontane Krawalle waren keine Seltenheit. Die Münchner nahmen Anfang 1844 eine Brotteuerung noch hin. Doch als der Bierpreis um 22 Prozent stieg, war das Maß voll.

Am 1. Mai ließ ...