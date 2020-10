Die Macht der Reportage

War alles schon einmal da SN

Ein Journalist gegen den Mädchenhandel Jenen, "die zartbesaitet oder prüde sind, auch jene, die so gutgläubig und naiv sind, dass sie die grausame Realität Londons nicht ertragen", riet der Journalist William Thomas Stead (1849-1912) in der "Pall Mall Gazette" vom 4. Juli 1885 davon ab, die kommende Artikelserie zu lesen. Seine schockierenden Berichte brachten ihn ins Gefängnis - aber auch ein neues Gesetz. Ende des 19. Jahrhunderts kämpften Frauenorganisationen und die Heilsarmee gegen die (nicht nur) in London weitverbreitete Kinderprostitution: ...